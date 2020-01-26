Трамп заявил, что его адвокаты «разорвали в клочья» аргументы демократов в Сенате

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что его адвокаты «разорвали в клочья» аргументы демократов, требующих осудить его по статьям импичмента и отстранить от должности.

Через день после того, как его адвокаты начали представлять аргументы в защиту президента в ходе разбирательства в Сенате, Трамп написал в «Твиттере»: «Сфабрикованный импичмент – это крупномасштабное вмешательство в ход выборов, подобного которому не было в истории».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1221419910175301633

Он атаковал главного обвинителя демократов, конгрессмена Адама Шиффа, назвав его «коррумпированным политиком и, вероятно, очень больным человеком».

«Он еще не заплатил за то, что сделал с нашей страной!» – добавил Трамп.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1221422761597394944

Разбирательство по делу Трампа возобновится в понедельник, когда его адвокаты продолжат убеждать сенаторов, что президент не совершил ничего противозаконного, когда в июле прошлого года просил украинские власти начать расследование в отношении одного из главных соперников на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Трампа обвиняют в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании усилиям Конгресса по расследованию его действий, связанных с Украиной.

Юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполлоне начал представлять аргументы в защиту Трампа в субботу. Он заявил, что защита президента убеждена, что выдвинутые демократами в Палате представителей обвинения «даже близко не подходят» под понятие «серьезных преступлений или проступков», которые Конституция устанавливает в качестве стандарта для импичмента и отстранения от должности.

Сиполлоне и другие адвокаты Трампа сказали, что теперь они расширят защиту и, в частности, сфокусируются на том, почему они считают, что в просьбе Трампа к президенту Владимиру Зеленскому провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера Байдена, работавшего в украинской газовой компании, не было ничего плохого.

Ранее на протяжении трех дней свои аргументы представляли демократы.

«Свидетельства против президента неопровержимы», – заявила один из менеджеров Палаты представителей по импичменту конгрессвумен Вэл Демингс, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС.

Адвокат Алан Дершовиц, который входит в группу защиты Трампа, заявил телекомпании Fox News, что он будет настаивать на том, что «юридически конституционных» аргументов в пользу импичмента Трампа нет. Он заявил, что правонарушения, в которых обвиняют президента, «должны быть преступлениями». Это утверждение оспаривается экспертами, поддерживающими импичмент Трампа в Палате представителей и его осуждение в Сенате.

После завершения сессии с вопросами и ответами демократы, как ожидается, возобновят усилия с целью убедить Сенат проголосовать за вызов ключевых свидетелей, знакомых с действиями Трампа.

Однако республиканцы выступают против вызова свидетелей и затребования дополнительных документов, и вместо этого надеются оправдать Трампа к концу наступающей недели, за несколько дней до его ежегодного доклада Конгрессу «О положении дел в стране», намеченного на 4 февраля.

В ситуации, когда у республиканцев есть большинство в 53 места в 100-местном Сенате, демократам потребуется голоса четырех республиканцев, чтобы добиться вызова свидетелей и представления документов, но пока они таких заверений не получили.

Если попытки демократов насчет свидетелей и документов провалятся, то лидер сенатского большинства Митч Макконнелл может быстро перейти к голосованию по двум статьям импичмента, и Трамп почти наверняка будет оправдан, так как для отстранения его от должности требуется две трети голосов. Пока никто из республиканцев не призывал к его смещению.

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