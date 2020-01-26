Названы причины развития рака

26.01.2020, 19:52, Новости дня

Французские исследователи обнаружили, что около 13% онкологических заболеваний развиваются из-за инфекционных болезней. Такие данные были предоставлены Международным агентством по изучению рака.

Долгое время эксперты анализировали причины развития рака. Особенно ученых заинтересовали данные за 2018 год. С помощью реестра специалистам удалось отследить по всему миру за 2018 год 2,2 миллиона диагностированных случаев рака, причиной развития которых стали инфекционные заболевания. Приблизительно 780 тысяч случаев были зафиксированы в Китае. Нередко причинами развития рака становились хеликобактерная инфекция, вирус папилломы человека, а также гепатит С и В.

Сообщается, что заболеваемость варьируется в разных регионах планеты. Наибольшее число случаев было зафиксировано в Восточной Азии и Африке.



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