Названы причины развития рака

Французские исследователи обнаружили, что около 13% онкологических заболеваний развиваются из-за инфекционных болезней. Такие данные были предоставлены Международным агентством по изучению рака.

Долгое время эксперты анализировали причины развития рака. Особенно ученых заинтересовали данные за 2018 год. С помощью реестра специалистам удалось отследить по всему миру за 2018 год 2,2 миллиона диагностированных случаев рака, причиной развития которых стали инфекционные заболевания. Приблизительно 780 тысяч случаев были зафиксированы в Китае. Нередко причинами развития рака становились хеликобактерная инфекция, вирус папилломы человека, а также гепатит С и В.

Сообщается, что заболеваемость варьируется в разных регионах планеты. Наибольшее число случаев было зафиксировано в Восточной Азии и Африке.

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