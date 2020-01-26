Изучена «диета» орхидей

Научные специалисты провели исследование и выяснили, что орхидеи паразитируют не на одном, как считалось ранее, а на двух абсолютно разных типах грибов.

Авторами уникального и очень важного исследования выступили японские эксперты. Ранее ботаники уже определили, что некоторые растения когда-то потеряли способность к фотосинтезу и самостоятельной добыче питательных веществ. В итоге им пришлось паразитировать на других растениях и даже на грибах. Оказалось, что орхидеи являются такими же растениями. Они постоянно паразитируют на грибах, которые снабжают их питательными веществами и минералами.

Недавно проведенное исследование показало, что орхидеи не просто паразитируют на грибах, они используют для этого еще и грибы-сапрофиты, то есть грибы, которые разлагают валежник и другие типы мертвой древесины.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На одной из фотографий с Гретой Тунберг в публикации The Associated Press отрезали черную эко-активистку из Уганды.Отрезанная эко-активистка заявила, что только после этого она поняла, "что такое расизм", после чего начала допытываться у "уважаемого издания", почему ее вырезали с фотографии и обвинила AP в том, что та "затирает голос Африки". После чего началась эпическая битва […]