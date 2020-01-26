Россиян предупредили о резком похолодании

Арктический воздух принесет похолодание в Костромскую, Новгородскую, Нижегородскую, Кировскую и ряд других областей на следующей неделе, сообщил врио директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В тылу циклона, центр которого находится над северо-востоком Европейской части страны, будет вхождение арктического воздуха, и он начнет входить уже завтра (в понедельник, 27 января, – прим. ВЗГЛЯД), причем Питер он почти не затронет, а вот в Коми, Архангельской, Новгородской областях уже завтра будет и минус 15, и минус 20», – приводит его слова ТАСС.

По прогнозу синоптиков, зона влияния арктического воздуха будет разрастаться, и во вторник похолодание придет также в Костромскую, Нижегородскую, Кировскую область. Там ожидаются морозы до 15-27 градусов. «Зона вхождения холодных масс будет очень резкой», – отметил он.

Холодная погода будет также в Поволжье и на Урале в течение всей недели, а к концу недели похолодание доберется и до юго-запада Сибири.





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