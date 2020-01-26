Мнение: От Софии до Токио. Дипломатия «под задницу»

Болгария обвиняет двух российских дипломатов в шпионаже. Япония обвиняет двух российских дипломатов в шпионаже. Одновременно.

МИД России привычно негодует, как всегда ссылается на отсутствие доказательств, возмущается «мегафонной дипломатией», объявляет высылку пойманных шпионов с диппаспортами «недружественным шагом».

Дело не в том, что спецслужбы других стран никогда не будут раскрывать МИДу России оперативные методы своей работы, предъявляя доказательства, раскрывая агентов и давая возможность российским спецслужбам сделать выводы из ошибок.

То, что обвинения в шпионаже с территории российских посольств появились одновременно в Болгарии и Японии — двух далеких друг от друга, непохожих странах, говорит о том, что заявления российского МИДа ничего не стоят. Вряд ли можно допустить, что Токио и София координируют «антироссийскую кампанию». Значит, факты шпионажа действительно имели место. Во всяком случае, вероятность такого вывода очень высока.

И все время это агрессивное требование к странам, поймавшим российских дипломатов-шпионов, не раздувать скандал.

Впрочем, оно объясняется исключительно внутренними российскими причинами: организаторы шпионских акций хотят скрыть свои провалы от Путина, боятся, что из-за международных скандалов их снимут с должности, заменят на других, более эффективных. Что же, это было бы правильно.

Интересами российского государства здесь и не пахнет. Только личные – карьерные, денежные. Поэтому, пусть в конце концов будет «дипломатия под задницу». Но только тихо. Делов-то. Дали молча пинка под шпионское российское седалище, и вопрос закрыт. Пришлем других шпионов. И будет все, как раньше.

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Источник: СерпомПо

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