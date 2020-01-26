Потерявшему связь с реальностью Пригожину дали шанс на реабилитацию

Волкова считает, что Пригожин – мамонт отечественного продюсирования, который совершенно отстал от времени и не знает тренды современности. «В наше время очень актуально не только смешение стилей и эксперимент, но и перепрочтение 60-х – 00-х годов. На теме ностальгии по двухтысячным годам можно очень неплохо подняться. Да и отголоски моды того времени прослеживаются в наши дни», – рассказала она.
По мнению эксперта, Иосиф понимает, что в свой шестой десяток потерял связь с современностью и продолжает выдавать актуальные когда-то давно мысли и знания. «Проекты устарели и не находят отклика у общества, при этом мнение продюсера авторитетным остается только у профсоюза олдскульщиков. А поход продюсера по скандальным молодежным шоу как например «Что было дальше?» лишь подтверждает желание продюсера приблизиться к молодежи, нагнать время и хоть немного сократить разрыв поколений. Продюсеру нужно реабилитироваться за невежество, а лучшая реабилитация – успешный продюсерский проект», – резюмировала продюсер.
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