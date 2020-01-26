Китайские ученые назвали источник коронавируса

26.01.2020, 19:37, Новости дня

Установлено, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV были дикие животные. Следы вируса обнаружены в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухане, передает агентство Синьхуа.

«В 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов «Хуанань» были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке «Хуанань», – передает ТАСС сообщение агентства.

По результатам проверки выяснилось, что на рынке морепродуктов фактически велась смешанная торговля, причем во многих торговых лавках в западной части рынка велась торговля живой продукцией – дикими животными.

«Можно с высокой долей вероятности подозревать, что нынешняя эпидемия связана с торговлей дикими животными», – резюмирует Синьхуа.

По последним данным, число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2 тыс. человек, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек.

Вирус оказался очень заразным: он способен передаваться от человека к человеку уже во время инкубационного периода. Власти Китая не исключают, что число инфицированных вскоре может возрасти.



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