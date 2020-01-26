Стало известно, почему женщине гораздо быстрее пьянеют

Специалисты в области медицины рассказали, почему женщины так быстро пьянеют при употреблении алкогольных напитков в сравнении с мужчинами. Чтобы понять это, эксперты провели немало экспериментов.

На протяжении длительного периода времени ученые не могли понять, почему женщины являются столь восприимчивыми к действию алкоголя. В результате эксперты все же выяснили, что у женщин активность ферментов, утилизирующих алкоголь, на 20% ниже. Именно поэтому представительницы прекрасного пола быстрее пьянеют, и процесс опьянения протекает гораздо тяжелее. Также в женском организме больше жировой ткани, в которой алкоголь растворяется быстро и быстро поступает в кровь.

Исследователи сообщают, что в последнее время женщины употребляют алкоголь в таких же количествах, как и мужчины, хотя именно мужчины стали употреблять алкогольные напитки в меньших количествах.

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