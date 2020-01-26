Представлены препараты, способные бороться с раком

Научные сотрудники Института Броуда и Института рака Даны-Фарбера сообщили, что им удалось выявить антираковое действие у огромного количества препаратов, которые используются в ходе лечения других заболеваний.

Американские ученые организовали проведение масштабного исследования, направленного на изучение лекарственных средств и их действия. Эксперты смогли проанализировать десятки тысяч противораковых лекарств. Среди них были средства для борьбы с диабетом, алкоголизмом, а также артритом. Выяснилось, что некоторые из них способны бороться не только с названными заболеваниями, но еще они воздействуют на раковые клетки, убивая их. Всего было обнаружено 50 таких лекарственных средств.

Авторов исследования также удивило, что изученные и отмеченные препараты в ходе борьбы с раковыми клетками использовали ранее неизвестные науке механизмы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На одной из фотографий с Гретой Тунберг в публикации The Associated Press отрезали черную эко-активистку из Уганды.Отрезанная эко-активистка заявила, что только после этого она поняла, "что такое расизм", после чего начала допытываться у "уважаемого издания", почему ее вырезали с фотографии и обвинила AP в том, что та "затирает голос Африки". После чего началась эпическая битва […]