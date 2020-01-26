В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина

26 января в квартире в жилом доме, расположенном в Московском районе Харькова, от взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина. Об этом информирует полиция Харьковской области.

Других пострадавших нет, отметили правоохранители.

«По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты «РГД-5″, в результате чего погиб житель квартиры. Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством», – сказано в сообщении.

Полиция собирается открыть уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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