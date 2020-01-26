Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал об условиях для экономического роста России

Новый глава Минэкономразвития Максим Решетников пояснил о своём видении решения проблем экономического роста России. Чиновник считает, что одним из основных условий для этого должна стать помощь развивающимся регионам государства.

Министр экономического ведомства в эфире программы «Вести недели» заявил, что в первую очередь поддержка нужна тем, кто начал развиваться и расти. В дальнейшем именно это окажется «хорошей почвой» для роста экономики по стране в целом. На данное время, по мнению Решетникова, РФ имеет от 20 до 25 подобных ведущих субъектов.

На посту главы Минэкономразвития Максим Решетников сменил предшественника – Максима Орешкина, руководившего ведомством с ноября 2016 года по 20 января 2020 года. На следующий день после снятия с должности предыдущего руководителя указом президента Владимира Путина был назначен новый, информирует интернет-портал iReactor.

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