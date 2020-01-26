Исследователи обнаружили 37 неизвестных ранее генов аутизма

26.01.2020, 19:30, Новости дня

Группа ученых из Нью-Йорка поделилась совершенным открытием, которым стали обнаруженные неизвестные ранее 37 генов аутизма.

На сегодняшний день науке до сих пор известно очень мало о происхождении аутизма. Известно, что данное расстройство встречается у более 1-2% детей. Согласно подсчетам экспертов, сегодня количество таких детей в 10 раз больше, чем, например, еще 30 лет назад. Нередко специалистами сталкиваются с трудностями при постановке диагноза, поскольку данных о болезни очень мало. Американские ученые с радостью сообщили, что они смогли открыть 37 неизвестных ранее генов аутизма.

Всего в ходе исследования специалисты идентифицировали 102 генетические мутации, которые влияют на развитие или функции мозга. Именно эти мутации, согласно предположениям экспертов, могут быть причинами развития аутизма.



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