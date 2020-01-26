Мужчина открыл стрельбу из автомата во дворе дома в Нижневартовске

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство.

В ночь на 26 января возле жилого дома в Нижневартовске житель открыл стрельбу из автомата, затем завязалась драка. СМИ сообщили подробности инцидента.

Выстрелы прогремели на Омской улице. После этого в полицию поступил звонок о стрельбе, но прибывшие на место сотрудники МВД никого не нашли, поискав во дворах и подъездах.

В дневное время жильцы дома подняли записи камер наблюдения и увидели всю картину событий. Бородатый житель кавказской внешности спустился на лифте с автоматом и начал стрелять, подойдя к компании у дома. Затем началась драка.

Личность нарушителя порядка уже установили. Ему 31 год, он проживает в доме 38 по Омской улице. Мужчина находится в бегах, его ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Известно, что автомат был охолощенным.

Видео происшествия было размещено в паблике ВКонтакте «ЧП [В] Нижневартовске».

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