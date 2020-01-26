О тесте: Круг ресурсов

Попробуем проверить, есть ли корреляция между прокачкой ресурсов и ответами на задания.

Чем лучше развит ваш ресурс, тем легче должно быть решение задания. И наоборот.

Задача тестирования, как всегда, не столько проверить уровень знаний, сколько помочь пониманию темы.

До этого на всех предыдущих тестах темой были настройки Эго: локус контроля, самооценка, саморегуляция, спонтанность и личные границы.

Настройки Эго мы изучаем, в основном, на примере ресурса любви.

Ресурс любви — лучший тренажер для формирования личных границ, потому что в этом ресурсе — максимально близкое и насыщенное взаимодействие двух субъектов.

Я и значимый Другой.

Любовь отличается тем, что Другой становится не менее значимым, чем Я, а в отдельные моменты даже более.

Фрустрация ресурса любви характерна тем, что человек не может почувствовать значимость Другого.

Аддикция ресурса любви характерна тем, что человек не может почувствовать значимость своего Я.

Хотя проблема фрустрации и аддикции кажется противоположными, на самом деле то и другое возникает из-за слияния границ.

Человек не воспринимает свое Я и Другого как отдельных субъектов, не разделяет границы, ощущает единство Я и Других.

При фрустрации это слияние выглядит как поглощение субъектности Другого, обесценивание его фигуры, вплоть до полного ее исчезновения.

Другой кажется пустым местом или мусором, с его личностью невозможно взаимодействовать, к ней нет интереса, она не выглядит ни феноменом, ни даже явлением, сливается с фоном или кажется помехой для самосозерцания.

При аддикции слияние превращается в проекцию Я на Другого, Другой становится сначала заместителем Я, а затем его фигура подменяет собственное бытие. Я растворяется в чужой фигуре.

Сформировать личные границы — это значит обрести субъектность своего Я и восприятие субъектности Других, без слияния, без проекций, без обесценивания Я и Других.

Формирование личных границ происходит через работу с настройками Эго.

Локус контроля внутри Я, самооценка без короны, фокус на Другом — вот правильные настройки Эго.

При правильных настройках вы имеете стабильный поток спонтанности и хорошую саморегуляцию.

Это позволяет вам действовать проактивно и эффективно в тех ресурсах, где у вас правильные настройки.

Почему мы изучаем настройки прежде всего на примере ресурса любви?

Этот ресурс так или иначе формируется у любого человека.

Саморефлексия, самоидентификация и даже самооценка невозможны без фигуры Другого.

Поэтому в том или ином виде каждому знакомо состояние влюбленности.

Любовь — самая важная тема в литературе и искусстве.

И аддикция, и фрустрация в любви — состояния неприятные или даже мучительные.

Это побуждает прокачивать ресурс любви, работать над ним, хотя у многих людей такая работа превращается в метание между фрустрацией и аддикцией, между Сциллой и Харибдой.

Хорошо прокачанный ресурс любви позволяет иметь равную значимость Я для Другого и Другого для Я.

Прокачанный ресурс любви дает пережить полноту индивидуального бытия и даже почувствовать реальность бессмертия, поскольку Другой не менее значим для Я, чем Я.

Но для полноценной жизни примерно одинаково важны все 12 ресурсов.

Все ресурсы созданы по образу и подобию ресурса любви.

Хотя главным ресурсом для взрослой личности является ресурс работы (на втором месте — ресурс семьи, на третьем — ресурс имиджа), ресурс любви — базовый ресурс для формирования настроек личности.

Приоритет ресурсов повторяет крест и последовательность при крещении рукой: вверх, вниз, вправо, влево.

Работа — польза, которую человек приносит обществу людей, и имеет благодаря этому статус и место в этом обществе.

Семья — круг близких, с которыми человек делит быт и имущество, с которыми связывает свой род.

Имидж — персона человека, его физический образ, каким он запечатлевается у других и у себя самого.

Любовь — романтические отношения с партнером, обычно другого пола, которого человек считает своей половинкой.

Сформированные границы не противоречат понятию о половинке.

Половинка дополняет человека до того существа, о котором иносказательно говорил Платон.

«Что же касается шаровидности этих существ и их кругового передвижения, то и тут сказывалось сходство с их прародителями. Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов»

Великая сила и мощь возвращаются тем, кто воссоединился с половинкой. Но теперь это уже невозможно без уважения к богам, как было возможно изначально.

Для этого необходимо полноценное восприятие своей и чужой субъектности, то есть хорошие личные границы.

В этом случае в вашем поле появляется фигура любимого и любящего Другого, которая питает, вдохновляет и поддерживает вашу фигуру как ангел-хранитель.

Во всех остальных ресурсах происходит аналогичная работа.

В ресурсе Имидж идет взаимодействие Я и Персоны.

Персона — не есть Я. Человек может представлять себя физически совсем не таким, каким является.

Причем он может видеть, что представляет себя иначе, а может даже не видеть этого или постоянно забывать.

Он может вообще не иметь осязаемой Персоны, иметь на месте нее слепое пятно или бесформенную массу.

И это будет проявляться в ошибках в имидже и даже в катастрофах имиджевых.

Когда немолодой человек с лишним весом наряжается и ведет себя как подросток — типичный конфликт Я и Персоны.

Я проецирует на Персону воображаемый образ себя.

Точно так как при слиянии границ в любви человек видит иллюзии вместо реальной обратной связи и поэтому ведет себя нелепо и вредно для себя, так и при слиянии границ в имидже (между Я и Персоной) человек свой воображаемый образ считает реальным.

Он увидел что-то у других, почувствовал симпатию (симпатия — это тяга) и вот он уже хочет присвоить симпатичный образ, он ощущает себя таким же.

Женщина увидела девушку с красивыми ногами в короткой юбке, почувствовала зависть, захотела быть такой же.

Зависть — дефект границ, присваивание чужого посредством идентификации.

При нормальных границах между Я и Персоной, женщина могла бы видеть принципиальное отличие себя и девушки — красивые стройные ноги.

Тогда можно было бы подумать, есть ли возможность получить подобные ноги. Может быть диета и спорт помогли бы ей в этом.

Это была бы не зависть, не моментальное присвоение, а наблюдение за субъектами с разделением границ, с реалистичной оценкой своего и чужого.

Но из-за слияния границ между Я и Персоной, женщина видит на месте своей Персоны понравившуюся девушку. Идентифицирует себя с ней. И вот уже ее толстые и кривые ноги кажутся ей почти такими же как у девушки и не хватает только короткой юбки, чтобы выглядеть так же как она.

Это кажется невероятным, но происходит постоянно и, видя грубые ошибки в имидже, вы можете быть уверены, что причина — слияние границ между Персоной и Я.

Грубых ошибок и сбоев в других ресурсах это тоже касается.

Причина всех фрустраций и аддикций — слияние границ.

В данном примере нет уважения к своей Персоне, нет восприятия ее отдельной сущностью, а Персона — это нечто отдельное от Я, это не одно и то же.

Вы можете ощущать себя кем-то хрупким и нежным, вы можете быть робким по характеру, но если в вас 100 кг и рост ваш выше среднего, вы не выглядите ни хрупким, ни нежным, будь вы хоть сто раз робким и сентиментальным.

Вот это модное требование, чтобы окружающие видели людей так, как те себя чувствуют, это агрессия инфантильного Я, которое хочет подчинить своей проекции весь мир.

«Я ощущаю себя викингом двухметрового роста, молодым и могучим, поэтому не смейте смотреть на меня как на женщину немолодых лет.

Это ваша агрессия по отношению ко мне и я требую от нее защиты.

А после обеда я чувствую себя феей Динь-Динь и постарайтесь не помешать моему самочувствию своими оценками.

Я есть то, кем я себя воображаю.» Вот — триумф грандиозного Эго. Эго хочет властвовать над разумом окружающих, стать царем мира.

Между волей Эго и воплощением этой воли стоит Работа. И эта работа должна быть в границах.

А инфантильное Эго отрицает работу, отрицает прокачку, оно хочет чтобы воплощение следовало сразу за импульсом воли, без затрат энергии.

Реальная Персона от такого отношения становится все более и более ущербной.

Вместо того, чтобы рассмотреть ее, увидеть ее объективно сильные стороны и начать работать над объективными недостатками, все объективные параметры отрицаются. Вот трансформация теории идентичности. Идентичность конструируется, но инфантильное Я требует выдать ему готовую конструкцию, ту самую, которую оно вообразило в своем завистливом и жадном сознании.

Все 12 ресурсов объективны.

Если они прокачаны, это не может остаться незаметным для других.

Это будет почти ежедневно приносить вам социальные бонусы.

Ваша прокачанная работа — это ваша востребованность на рынке труда. На объективном рынке. Изменчивом, но все время объективном.

Ваша прокачанная экономика — это очень комфортно налаженный быт. Объективно комфортный, не только для вас, но и для близких.

Ваша прокачанная любовь — это баланс в отношениях с партнером. Объективный баланс, всем очевидный, а не только вашей короне.

Ваша прокачанная дружба — это вовлеченность друзей в ваш досуг и ваши дела. Объективное их участие, живое и деятельное.

Все 12 ресурсов — объективны. И в каждом ресурсе необходимы правильные настройки Эго.

Чем лучше у вас настройки в одних ресурсах (хотя бы в одном), тем проще вам настроить Эго в других ресурсах: снять корону, поправить локус, убрать с себя фокус и поместить на ресурс. Так формируются хорошие границы между Я и ресурсом и запускается поток.

Как в ресурсе любви есть Я и Другой, так в каждом ресурсе есть Нечто, с чем взаимодействует Я.

Я и Персона — в имидже. Хотя Персона и своя, это все-таки — не Я, это нечто объективное, отдельное, на что вы можете до определенной степени влиять, но не можете просто взять и спроецировать на это свою волю.

И так в каждом ресурсе. Влиять на ресурс вы можете, но учитывая его отдельность, его субъектность, то есть существование его собственной воли.

Кажется, что у Персоны не может быть никакой отдельной воли, но это не так.

Есть набор природных данных и уже сформированных привычек, особенностей, которые делают Персону отдельным субъектом.

Ваше Я не может требовать у Персоны быть такой, как хочет оно.

Из-за этого получаются фрустрации.

А фрустрации закрываются короной и зеленым виноградом.

Из-за неуважения к своей Персоне (или к субъектности других ресурсов) люди чувствуют «низкую самооценку» и недовольство собой. И стараются кормить корону, чтобы чувствовать себя лучше.

То есть во всех ресурсах необходимо определить Я и Другое, что есть это Другое и какая его специфика.

Разделив с ресурсом границы и вручив локус контроля Я, нужно поместить фокус на это Другое. И ресурс в таком состоянии будет прокачиваться. Вот секрет прокачки любого ресурса.

Начнем непосредственно работу над этим.

Ресурс любви по-прежнему будет оставаться основным тренажером для работы над границами, но мы будет больше заниматься прокачкой других ресурсов.

Ресурс любви точнее всего иллюстрирует отношения Короля и Королевы. Алхимической пары.

Король — это Я и его волевое начало, а Королева — это ресурс (влюбленная Королева — освоенный ресурс, внутренний). И

В разных ресурсах Королева выглядит по-разному, имеет разные вкусы, хотя суть ее везде одна.

Вот эти особенности спонтанности в разных ресурсах, потока в разных ресурсах, то есть Королевы в разных ресурсах и ее отношений с Королем мы должны хорошо понять.

И начнем с установочного теста 9-го февраля.

А до этого в течение двух недель повторим темы 12 ресурсов.

Читать прошлые статьи про ресурсы можно по тегам в жж, например Ресурсы.

В моей книге «Любовь: секреты разморозки» в первых главах — основы знаний о ресурсах человека и об их работе.

Готовы к новой тематике тестирования?

Какие ресурсы у вас самые любимые? А прокачанные? Это совпадает?

В каких ресурсах дела обстоят плохо? Почему?

Готовы работать над всем кругом ресурсов равномерно?

Понимаете, почему лучше уделять внимание всем 12 ресурсам, не пропуская ни одного?

Хотя для успешной жизни достаточно несколько более-менее прокачанных ресурсов, все-таки круг ресурсов очень важен для каждого человека.

Понятно зачем?

Источник: Эволюция

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