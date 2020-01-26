Составлен ТОП-5 самых надежных автомобилей начала 2020 года

Надежность транспортного средства является одним из его основных качеств для любого водителя. Компании мирового уровня отзывают целые партии автомобилей, не отвечающих требованиям безопасности. Опытные водители перед покупкой нового транспортного средства тщательно проверяют его на предмет неисправностей или некачественных деталей. Журналисты издания OANews составили рейтинг самых надежных автомобилей на 2020 год.

Toyota Prius

Данная модель в минувшем году была признана самым надежным автомобилем в мире. Главными его особенностями являются относительно небольшая стоимость, экономичный двигатель и современная система безопасности. Все вариации Toyota Prius поставляются с гибридными силовыми агрегатами. Только на электрическом моторе машина может проехать до 40 километров. Салон транспортного средства отличается повышенным комфортом не только водителей, но и пассажиров. Все кресла оборудованы контроллерами мультимедийной системы, подогревом и другими полезными утилитами. Также пассажиры могут настроить индивидуальную климат-зону по собственным пожеланиям. Силовой агрегат автомобиля при работе только на бензиновом сегменте потребляет 4,2 литра топлива на 100 километров пути. Благодаря эффективности и повышенной проходимости Prius считается одним из лучших в своем ценовом сегменте.

Hyundai Elantra



Данный седан является одним из основных конкурентов Honda Civic и Toyota Corolla. Имея минимальную стоимость, транспортное средство по надежности может посоревноваться с некоторыми флагманами. Разработчики решили сделать автомобиль максимально комфортным, ввиду чего он получил все современные технологические инновации, включая поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Под капотом модели располагается силовой агрегат на 2 литра при мощности в 147 лошадиных сил. Вместе с ним устанавливают МКПП на 6 ступеней или автоматический вариатор с аналогичным числом передач. Расход Hyundai Elantra составляет 6,7 литра на 100 километров пути, что относительно мало для полноразмерного седана. В вариации Sport устанавливается мотор с турбонаддувом на 201 лошадиную силу.

Lexus GS



Модель, относящаяся к классу люкс, пользуется большой популярностью на европейском рынке. Благодаря комфортному салону и компактным для кроссовера размерам она отлично подходит для езды по городу. Под капотом базовой версии Lexus GS располагается силовой агрегат на 5 литров при мощности в 467 лошадиных сил. По выносливости и надежности автомобиль можно сравнить с Mercedes-Benz E-Class. По мнению многих экспертов, модель отличается повышенной долговечностью, так как ее владельцы, как правило, обращаются в сервисные центры не ранее пятого года эксплуатации. До этого проблемы имеются исключительно с расходными материалами, которые просто изнашиваются во время езды. В остальном автомобиль полностью соответствует требованиям современных водителей.

Lexus NX



Кроссовер является лидером среди представителей своего сегмента по надежности. Автомобиль представляет собой смесь стиля, комфорта и доступности. Под капотом транспортного средства располагается силовой агрегат на 2 литра при мощности в 235 лошадиных сил. В базовой вариации используется механическая трансмиссия, но в более дорогой версии устанавливают автоматический вариатор на 6 ступеней. Также на европейском и российском рынках присутствуют версии с гибридным силовым агрегатом и бензиновой частью на 2,5 литра. Особого внимания достоин интерьер кроссовера. Сидения модели обшиты светлой натуральной кожей с черными вставками. На торпеде размещаются большой дисплей и полностью цифровая приборная панель. В РФ Lexus NX считается одним из самых продаваемых представителей флагманского сегмента.

Toyota 4Runner



Автомобиль является самым надежным транспортным средством среди внедорожников. За последние тридцать лет компания Toyota выпустила шесть поколений модели, каждое из которых имеет свои особенности. Мужественный квадратный дизайн, утонченность молдингов кузова, отделки салона и облицовок делает 4Runner уместным в любой обстановке. Под капотом автомобиля установлен силовой агрегат на 4 литра при мощности в 270 лошадиных сил. В Европе транспортное средство выпускается только с механической коробкой передач, но в РФ можно найти и автоматическую версию. Автомобиль имеет повышенную проходимость за счет полного привода и адаптивной подвески, подстраивающейся под дорожное покрытие. В салоне модели имеется все необходимое для комфортной езды, включая современную мультимедийную систему, климат-контроль и подогрев сидений.

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