«Отдаем инфицированную часть внутрь». Венедиктов рассказал о смене концепции Кремля по Донбассу

Смена в РФ куратора украинского направления с помощника главы Кремля Владислава Суркова на Дмитрия Козака значит, что Кремль попытается вернуть Украине оккупированные территории Донбасса. Такое мнение 25 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил ее главный редактор Алексей Венедиктов.
«Зная …Козака и представляя его представления, я бы сказал так: если [президент РФ Владимир] Путин ему доверил украинское направление, это будет переговорный процесс сложный, тяжелый, ни шатко ни валко. Но окончательный итог – это не «Новороссия» в составе России или отдельное государство, а это специализированные части Украинского государства, вернувшиеся в Украину, но с российским интересом», – сказал он.
Главред «Эха Москвы» подчеркнул, что в России «украинскую политику на треке определяет президент» РФ.
«Хочу, чтоб не было никаких сомнений. Можно говорить – Сурков, Козак. У нас вот направление определяет президент. Вот было направление Новороссия. И на него мы ставим человека, который согласен с этим. Не, «согласен» – это неправильное слово. Который может это реализовать, который не постесняется это реализовать. Вот сменилась концепция. Отдаем инфицированную эту часть внутрь», – считает Венедиктов.
Он отметил, что Козак «сыграл роль уже посредника» при обмене удерживаемыми лицами между Киевом и ОРДЛО.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.
24 января Путин назначил бывшего вице-премьера РФ Козака заместителем главы своей администрации.
25 января 2020 года директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении».
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Суркова пока нет.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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