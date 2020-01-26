В парламенте Ирана заявили, что не будут передавать в Украину черные ящики сбитого самолета МАУ

Черные ящики самолета «Международных авиалиний Украины», который был сбит вблизи Тегерана 8 января, останутся в Иране. Об этом заявил депутат иранского Меджлиса, член комитета по развитию Фараджулла Раджаби, сообщает агентство Tasnim.

По его словам, черные ящики PS752 будут расшифрованы на территории Ирана, их расшифровкой займется министерство дорог и городского развития страны.

Политика Тегерана «заключается в том, чтобы черные ящики остались в Иране там же же были расшифрованы», добавил Раджаби.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах.

14 января президент МАУ Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с запросом о правовой помощи, связанной с передачей черных ящиков украинским правоохранителям.

18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию. Однако 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

Канада продолжает оказывать на Тегеран давление для передачи черных ящиков Франции, заявил 21 января Трюдо. 23 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию катастрофы и заявил, что Украина готова обеспечить исследование самописцев; Данилов говорил, что Тегеран примет решение по работе с черными ящиками после доклада делегации, которая была в Киеве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На одной из фотографий с Гретой Тунберг в публикации The Associated Press отрезали черную эко-активистку из Уганды.Отрезанная эко-активистка заявила, что только после этого она поняла, "что такое расизм", после чего начала допытываться у "уважаемого издания", почему ее вырезали с фотографии и обвинила AP в том, что та "затирает голос Африки". После чего началась эпическая битва […]