Путин заявил о недопустимости попыток замолчать преступления нацистов

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», проведение которого в столице приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста.

«Холокост – одна из самых трагических, мрачных страниц мировой истории. Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства назвал безнравственными и недопустимым любые попытки замолчать эти события и переписать историю.

«Наш общий долг – хранить и передавать будущим поколениям правду о самой кровопролитной войне XX столетия, о миллионах людей, уничтоженных в газовых камерах, замученных в концлагерях и гетто, умерших от болезней и голода», – добавил президент.

Путин подчеркнул, что «конец этим неслыханным злодеяниям положила Красная армия, которая разгромила нацизм, спасла от истребления и порабощения не только еврейский, но и другие народы планеты».

Неделя памяти жертв Холокоста проходит в РФ с 20 января по 2 февраля 2020 года в шестой раз. Премия «Хранитель памяти» вручается 26 января в театре «Геликон-опера» во второй раз.

Путин ранее подчеркивал, что РФ не должна никому ничего доказывать, чтобы за рубежом приняли историческую правду о Второй мировой войне. При этом, по его словам, Москва должна сделать все, чтобы эта правда не забывалась.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На одной из фотографий с Гретой Тунберг в публикации The Associated Press отрезали черную эко-активистку из Уганды.Отрезанная эко-активистка заявила, что только после этого она поняла, "что такое расизм", после чего начала допытываться у "уважаемого издания", почему ее вырезали с фотографии и обвинила AP в том, что та "затирает голос Африки". После чего началась эпическая битва […]