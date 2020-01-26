Ученые рассказали, как плохое настроение влияет на продуктивность

При хорошем настроении человек может быть менее организованным и собранным, в то время как негативные эмоции, напротив, помогают лучше управлять собственным временем и расставлять приоритеты в задачах. Соответствующий вывод сделали зарубежные психологи в рамках своего исследования.
Впрочем, данный тезис верный исключительно для экстравертов: интроверты при плохом настроении, как правило, любят ничего не делать. В своей научной работе специалисты выяснили, как почти 100 добровольцев способны справиться с ежедневным заданием и стрессом, в зависимости от их настроения. Прежде всего, эксперты обратили внимание на эмоциональную реактивность – чувствительность, интенсивность и продолжительность эмоциональной реакции, связанной с настроением испытуемых. Вышеназванные факторы считаются ключевыми, ведь влияют на умение выполнять задачи.
По результатам наблюдений, у экстравертов получается лучше выполнять задачи при плохом настроении, а вот у испытуемых с малой реактивностью совершенно другой результат: их способности остаются на уровне лишь при хорошем настроении, подытожили ученые.
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