Эксперты рассказали, почему происходит переедание и как его предотвратит

Эксперты считают, что в некоторых случаях переедающий человек попросту не может остановиться, а привычка становится регулярной. Российский психолог Анна Никитина заявила, что таким образом люди борются со стрессом, а причины этого стоит искать в детстве.

Другой причиной переедания специалисты называют маркетинг, ведь многие люди могут не знать, что похудение возможно благодаря снижению калорийности, а не определенным продуктам. В организме человека есть два гормона, ответственные за чувство голода и насыщения – грелин (повышающий аппетит), а также лептин (снижающий). При нарушении секреции последнего, у человека складывается ощущение постоянного голода. Причина во многих случаях заключается в неправильной диете.

Что касается фитнес-питания, то это также маркетинговый ход, так как оно по своим свойствам напоминает обычные сухие завтраки. Люди, стремящиеся похудеть, не достигнут результата, если калорийность их рациона останется прежней.

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