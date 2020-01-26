СКР: Расследование дела экс-главы «Роснано» Меламеда продолжается

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора корпорации Святослава Понурова. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в ведомстве.

Адвокат Александр Аснис, представляющий интересы «Роснано», сказал изданию, что срок давности по этому делу вышел еще летом прошлого года, однако никаких данных о том, что уголовное дело по этой причине было прекращено, у него нет.

Ранее 26 января стало известно, что Следственный комитет якобы прекратил уголовное дело в отношении Леонида Меламеда и Святослава Понурова.

Уголовное дело в отношении Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова было возбуждено в 2015 году. По версии следствия, в 2008 и 2009 годах Меламед от лица «Роснано» заключил контракты с инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар» об оказании консультационных услуг на сумму 220 млн рублей. При этом он был совладельцем «Алемара».

В феврале 2018 года Мосгорсуд не стал продлевать домашний арест фигурантам дела.

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