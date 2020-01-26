В результате наводнения в Бразилии погибло более 30 человек

В бразильском штате Минас-Жерайс в результате наводнения погибло более 30 человек. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на спасателей.

Сильные ливни не прекращаются в штате уже около 48 часов.Более 2500 человек было эвакуировано спецслужбами, 17 считаются пропавшими без вести. Спасательные работы ведутся уже трое суток.

25 января представители метеослужбы Бразилии заявили, что в столице штата Минас-Жерайс выпало рекордное количество осадков за последние 110 лет.

Синоптики прогнозируют усиление дождей и предупреждают, что опасность грозит также другим штатам Бразилии, включая Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Первые наводнения и оползни случились в Бразилии ровно год назад возле города Брумадиньо. Тогда погибло 270 человек.

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