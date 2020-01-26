В Госдуме рассказали о двух частях законопроекта о поправке в Конституцию

Закон о внесении поправок в Конституцию РФ вступит в силу только при одобрении на общероссийском голосовании, подпись президента лишь запустит вторую, процедурную часть документа, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, проект закона о поправке к Конституции состоит из двух блоков. «Первый – сущностный, в нем содержатся предложения об изменениях в Конституции. А второй – процедурный, он определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования – какие статьи будут сразу вводиться в действие, какие позже. Поэтому второй блок вступит в силу, как только будет принят, подписан и опубликован закон», – сообщил депутат в интервью «Российской газете».

Крашенинников добавил, что поправки в Конституцию готовилось государственно-правовым управлением президента с участием профильных комитетов парламента.

Он подчеркнул, что сами поправки к Конституции будут введены или не введены в действие – только по итогам общероссийского голосования. Депутат отметил, что «концепцию президент изложил в послании, и, конечно, уже были наработки».

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект.

На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

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