«Бангладеш – не Украина». Помпео обвинил во лжи журналистку, которая заявила, что он кричал на нее

Госсекретарь США Майк Помпео 25 января обвинил в о лжи журналистку американского National Public Radio Мэри Луиз Келли, которая заявила, что он кричал на нее после вопроса об Украине и экс-после Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович.

«Репортер NPR Мэри Луиза Келли врала мне дважды. Сначала в прошлом месяце, при подготовке нашего интервью, а затем снова вчера, соглашаясь, что наш разговор после интервью не будет опубликован», – сказано в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Госсекретарь считает, что репортер нарушила правила журналистики и этики. По словам Помпео, Келли неправильно указала на контурной карте Украину.

«Стоит отметить, что Бангладеш – это не Украина», – подытожил он свое заявление.

Сенаторы-демократы Боб Менендес, Кори Букер, Эд Марки, Джефф Меркли и Тим Кейн обратились к Помпео с письмом, заявив, что его слова в адрес Келли «ниже достоинства госсекретаря». Обращение сенаторов в Twitter опубликовал Менендес.

At a time when journalists around the world are being jailed for their reporting, Sec Pompeo’s insulting and contemptuous comments to NPR’s @NPRKelly are beneath the office of the Secretary of State.

Read our letter pic.twitter.com/x3qaRrUXTM

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) January 25, 2020

Вице-президент NPR Нэнси Барнс заявила, что Келли «всегда вела себя предельно честно» и редакция поддерживает ее материал, отмечает NPR.

Комитет защиты журналистов в Twitter раскритиковал Помпео, назвав его заявление «еще одним примером враждебности» администрации президента США Дональда Трампа к прессе.

«Эти словесные атаки подрывают усилия в защиту журналистов и позиции США как указателя к свободе прессы», – подчеркнули в комитете.

The US State Dept. statement on Michael Pompeo’s NPR interview is another example of the current administration’s hostility toward the press. These verbal attacks undermine efforts to protect journalists and erode US standing as a beacon of press freedomhttps://t.co/7BEhduYsSe

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) January 25, 2020

Келли 24 января сказала, что после интервью Помпео кричал на нее примерно столько же времени, сколько длилась беседа, и был «не в восторге» от вопросов про Украину». Политик якобы многократно использовал ругательства. По словам ведущей, Помпео спросил у нее: «Вы думаете, американцев волнует Украина?».

Она говорила, что показала Украину на контурной карте.

Йованович возглавляла посольство США в Украине в 2016–2019 годах. Она покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте заявляли, что отставка была плановой. По данным Associated Press, посла отозвали досрочно из-за отказа лично просить украинских чиновников о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

В октябре в ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Трампа Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления президента США на Госдепартамент.

В ноябре Трамп заявил журналистам, что Йованович – вероятно, «очень хорошая женщина», но он ничего о ней не знает. В том же месяце президент США раскритиковал бывшего посла, сказав, что везде, где она работала, дела шли плохо.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе социальной сети Twitter в ряде стран по всему миру произошел сбой. По данным Downdetector, проблемы в работе Twitter начались с 22.46, передает ТАСС. Наиболее активно о неполадках сообщают жители США, Японии и ряда стран Европы (Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов). В РФ с проблемами столкнулись жители […]