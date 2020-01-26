«Моя частичка и любовь»: Звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу поделилась редким кадром с мужем и дочкой

39-летняя Нур Феттахоглу, сыгравшая в сериале «Великолепный век» роль наложницы султана Сулеймана — Махидевран, своем микроблоге в Instagram разместила трогательный снимок с мужем и дочерью. Кадр звезда подписала словами о любви к семье, чем восхитила поклонников.

Нур Феттахоглу была замужем дважды. В первый раз актриса соединила себя узами брака с Муратом Айсаном в 2008 году, но через три года этот брак распался. Спустя два года после развода актриса вышла замуж во второй раз, ее избранником стал бизнесмен Левент Везироглу, в 2016 году у пары родилась дочь. Девочке дали имя Элиса Гюзин.

Звезда сериала «Великолепный век» не часто публикует семейные снимки, а потому для ее поклонников последняя публикация в Instagram стала приятным сюрпризом. «Вы спросите, что такое любовь?! Это чувство порождает дружба, доброта. Это путь к счастью… Моя любовь, моя частичка и спутник! Самое дорогое», — добавила актриса в описании, нежно признавшись в любви к супругу.

На фото Нур Феттахоглу и ее муж держат трехлетнюю дочь на руках и целуют ее в обе щеки. Поклонники поспешили пожелать влюбленным счастливой семейной жизни и отметили красоту малышки.

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