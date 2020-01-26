В Госдуме призвали США беспокоиться о стабильности в мире и забыть о конкуренции с Россией

26.01.2020, 18:21, Разное

Адмирал ВМС США Джеймс недавно рекомендовал армиям стран-союзников обратить внимание на оборонную сферу РФ и брать с неё пример. В ответ на слова американского военного чиновника Юрий Швыткин, заместитель главы комитета по обороне при Госдуме, призвал Вашингтон беспокоиться о стабильности в мире и забыть о конкуренции с Москвой.
По мнению депутата Госдумы, Америке стоило бы не конкурировать с Россией, а больше усилий прилагать для взаимодействия армий двух больших и сильных государств. Такое решение позволило бы сделать более эффективной борьбу с терроризмом, посодействовало укреплению мировой стабильности и безопасности, отметил Юрий Швыткин.

Также политик подчеркнул разницу в военных бюджетах РФ и США. На потребности российской армии ежегодно выделяется сумма в 15 раз меньше, чем получает Пентагон. При этом РФ руководствуется существующими потребностями относительно вооружения войск и решения поставленных главнокомандующим первоочередных задач.



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