Трамп: США не намерены отменять санкции против Ирака

26.01.2020, 18:14, Новости дня

Соединенные Штаты не намерены отменять санкции против Ирана, чтобы начать переговоры, заявил президент США Дональд Трамп вечером в субботу.

Это заявление, опубликованное в «Твиттере», прозвучало как ответ на интервью иранского министра иностранных дел журналу Der Spiegel.

«Иранский министр иностранных дел говорит, что Иран хочет вступить с Соединенными Штатами в переговоры, но хочет, чтобы санкции были отменены… Нет, спасибо!» – написал Трамп по-английски, а затем и на фарси.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье опубликовал в «Твиттере» отрывок из своего интервью, в пятницу опубликованного в Der Spiegel, в котором он заявил, что Иран все еще открыт для переговоров с Америкой – в случае, если санкции будут отменены.

«Было бы лучше, если бы Дональду Трампу посоветовали, чтобы основу его комментариев по внешнеполитическим вопросам составляли факты, а не заголовки FoxNews или его переводчики на фарси», – заявил Зариф.

Напомним, что напряженность в отношениях между США и Ираном достигла наивысшего уровня за несколько десятилетий после того, как США третьего января провели операцию с использованием беспилотника по устранению иранского генерала Кассема Сулеймани.

В ответ Иран спустя несколько дней осуществил ракетный обстрел военных баз на территории Ирака, на которых размещены американские военные.



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