Сенцов: Я не верю в результативность переговоров по Донбассу при живом Путине

Украинский режиссер, бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов не верит в успех переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе при президенте России Владимире Путине. Об этом он сказал в интервью ZN.ua, которое вышло 25 января.

По мнению Сенцова, «задача Путина – не Крым, не Донбасс и не только вся Украина», а «иметь регион в своем подчинении».

«Я не верю в результативность переговоров при живом Путине. Ни о какой интеграции в такой ситуации и при таких раскладах не может быть и речи. И моя позиция простая. Во-первых, Донбасс и Крым – это оккупированные территории. Они будут возвращены Украине. И это наша линия обороны, с которой мы никогда не должны отступать. Если мы ее удержим, то выиграем. Мы не можем победить эту орду, мы можем только выстоять против ее натиска», – сказал режиссер.

Сенцов подчеркнул, что важно вернуть контроль над границей на Донбассе.

«Без контроля над ней все остальное не имеет значения. Если Украина не будет контролировать границу, то мы никогда не будем контролировать Донбасс. И Путин это знает. Он знает, что отдать границу — это значит проиграть регион. Поэтому, когда подписывали Минские соглашения, этот пункт стоял последним», – сказал он.

Режиссер считает, что возвращение Украине оккупированных территорий может занять много лет.

«Нужно признать, что ни ближайшей весной, ни летом, ни осенью нам Донбасс Путин не вернет. Этого не произойдет. Возвращение может занять пять, десять или двадцать лет. Донбасс – это второе Приднестровье или Абхазия. Это разложение. У него нет шанса развиться. А у Украины – есть. И вот когда они увидят, как мы развились, то интеграция пройдет сама собой. Потому что эта власть в России рано или поздно уйдет. Люди просто захотят жить так же, как мы. Потому что никто не хочет жить плохо. А когда пропаганда перестанет испускать свои лучи, выжигающие мозг, когда выведут войска, а Россия будет вынуждена это сделать, то – добро пожаловать домой», – сказал Сенцов.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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