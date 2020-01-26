Шнуров задумался о политической карьере

Музыкант Сергей Шнуров во время Студенческого фестиваля предпринимательства во дворце спорта «Мегаспорт» сказал, при каком условии он будет готов пойти в политику.
«Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику – только при этом условии», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что на намерен заниматься политической деятельностью просто потому, что «кто-то там решил в каких-то кабинетах».
По его словам, депутат является человеком от народа, а потому, считает он, именно народ должен предложить ему стать политиком.
«Мне кажется, я еще не определился, иду я куда-то, не иду – без меня меня женили», – сказал он.
«Я не знаю, буду ли я политиком, не буду ли я политиком. В данной конфигурации Госдумы для меня там места нет», – добавил Шнуров.
Ранее Шнуров заявлял, что президент РФ Владимир Путин похож на Железного человека, а его американский коллега – на Джокера.
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