Отец Андрей (Новиков): Со смертью Чаплина ушла целая эпоха церковной жизни

«То, что отец Всеволод ушел после божественной литургии, говорит о том, что он был в состоянии применения с Господом», – сообщил газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков, комментируя известия о кончине настоятеля московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина.

«Ушла целая эпоха церковной жизни. Отец Всеволод работал очень много и продуктивно в 1990-е, в 2000-е годы. До 2015 года он возглавлял Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества Московского Патриархата», – напомнил настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Андрей Новиков.

«С ним не всегда можно было соглашаться. Но он был человеком консервативных взглядов. И у нас были достаточно общие позиции по украинскому вопросу, по защите русских и православия на Украине», – отметил собеседник.

По его словам, когда уходит пастырь – это всегда скорбь. «Он многое сделал для того, чтобы православие утверждалось в жизни нашего общества. Потому его уход – это большая утрата для всех, кто его знал. А знала его вся РФ и соседние страны», – подчеркнул настоятель.

«С другой стороны, то, что отец Всеволод ушел после божественной литургии… говорит о том, что он был в состоянии примирения с Господом. Значит Господь призвал его. Царство небесное и вечный покой», – заключил протоиерей Андрей Новиков.

Ранее стало известно, что в воскресенье умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. Священнослужителю был 51 год.

«Все произошло около 16.30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», – сообщил «Интерфаксу» прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

«Упокой Господи! (…) Прости ему, Господи, все грехи, которые были, а все важное, то, что он не трусил пойти против века сего, поставь в укор нашей совести, чтобы мы не скатились в комфортное для публики православие», – написал публицист Егор Холмогоров на своей странице в Facebook в связи с кончиной Чаплина.

Об этом также сообщил глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин. «Умер, отслужив Божественную Литургию. Сидел на лавочке у храма, ему стало плохо и он скончался», – написал он.

Информацию об этом подтвердили и в храме. «К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», – сообщили ТАСС в пресс-службе московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем.

Причина смерти не уточняется.

Протоиерей Всеволод Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) в 2009-2015 годах.

Родился 31 марта 1968 года в Москве в семье советского ученого, профессора Анатолия Федоровича Чаплина. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году – Московскую духовную академию. Кандидат богословия, защитил диссертацию «Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли».

21 апреля 1991 года был рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года – в сан пресвитера. В 1999 году Всеволод Чаплин был возведен в сан протоиерея.

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