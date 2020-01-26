«Как в эпоху Навки и Плющенко»: Россия стала триумфатором на ЧЕ по фигурному катанию

В воскресенье, 26 января, в Австрии завершился ЧЕ по фигурному катанию. В этом году несомненным триумфатором спортивных соревнований стали спортсмены из России, забравшие большую часть значимых наград, что в последний раз было «в эпоху Навки и Плющенко».

На странице Navka Show в Instagram появилась публикация, посвящённая победе российских фигуристов на чемпионате Европы. На счету отечественных спортсменов 10 медалей из 12, что является «разгромной» победой. В одиночном женском зачёте весь пьедестал занимали исключительно россиянки. Золотую медаль взяла Алёна Косторная, серебро – Анна Щербакова, бронзу – Александра Трусова.

Ничуть не худшие результаты у отечественных фигуристов и в остальных категориях. Так, лучшими среди спортивных пар на льду оказались Дмитрий Козловский и Александра Бойкова, получившие золото. Первую ступень пьедестала также занял танцевальный дуэт Никиты Кацалапова и Виктории Синициной, а в категории «одиночное катание» среди мужчин наилучшим оказался результат россиянина Дмитрия Алиева.

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