Греф посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях. Именно так он делает сам

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что на данный момент россиянам следует хранить сбережения в рублях. По его словам, национальная валюта достаточно стабильна. Об этом сообщает ТАСС. Как отметил Греф, большую часть собственных накоплений он держит именно в рублях, но имеются сбережения и в долларах, и в евро.

Заведующий Автономной некоммерческой организацией «Институт реформирования общественных финансов» Владимир Климанов в разговоре с The Insider считает, что серьезные сбережения всегда нужно хранить в разных валютах, однако для небольших сумм вполне подойдет и рубль.

«Мне кажется, что всегда нужно сбережения хранить в разных формах, и это правило остается при любых обстоятельствах. Другое дело, если у вас таких сбережений немного, нет целей и каких-то текущих проблем, тогда можно и нужно хранить все в той валюте, в которой происходит основная часть платежей, основная часть вашей деятельности. А это рубли.

Фактически валютные операции стали невыгодны, поскольку курс рубля оставался неизменным на протяжении долгого времени, депозиты по валютным вкладам составляют минимальные проценты – фактически, близкие к нулю по доллару. Даже их практическое отсутствие – возможность сделать депозиты в евро. В этой связи депозиты в рублях остаются более привлекательными, чем в иностранной валюте в настоящее время в нашей стране.

Но при этом мы не говорим о рынке разного рода ценных бумаг, драгоценных металлов. Хотя предсказать, какой будет курс у драгметаллов, например, очень сложно. То же самое касается, например, операций на фондовом рынке, которые могут быть как выгодны, так и убыточны», — отметил эксперт.

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