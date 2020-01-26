Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин. Эту информацию подтвердили «Новой газете» в храме.
«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — приводит «Интерфакс» слова одного из прихожан.
Чаплину был 51 год.
В декабре 2016 года Всеволод Чаплин был уволен с поста руководителя синодального отдела по взаимодействиям Церкви и общества. До этого он выступил с около громких заявлений: в том числе он подверг критике патриарха, обвинил РПЦ в излишнем бюрократизме и начал собирать подписи за выборность священников.
Тогда же The Insider опубликовал интервью с протоиереем, в котором он рассказал о цензуре, о внутрицерковной бюрократии и о том, каких именно чиновников должна критиковать РПЦ: Чаплин: «Власть сегодня у тех, кто формулирует идеи, а не у тех, кто пытается заставить других замолчать».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 62-я ежегодная церемония вручения наград Грэмми состоится в воскресенье 26 января в Лос-Анджелесе в спортивно-концертном зале Стэйплс-сентер. Номинанты в 84 категориях были объявлены 20 ноября прошлого года. Наибольшее число номинаций у Лиззо (8), Билли Айлиш (6), Lil Nas X (6), Ариана Гранде (5), H.E.R. (5), Финнеас О’Коннелл (5). Любопытно, что вслед за церемонией «Оскар», которая […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Atlantico прогнозирует новые протесты в будущем году / 31 декабря
- 29 декабря проходят первые местные выборы в шести объединенных общинах – ЦИК Украины / 29 декабря
- «На микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, приказал эвакуироваться». Полиция задержала в Одессе мужчину с оружием / 8 января
- Алматы захотели переименовать в Казахстане / 16 декабря
- Лавров рассказал о фразе советского дипломата Трояновского, ставшей «мемом» в кругах ООН» / 24 ноября
- Директор Большого театра: Год театра привел к росту посещаемости спектаклей по всей стране / 25 декабря
- Генсек ООН выразил надежду, что КНДР не возобновит ядерные испытания / 1 января
- Автоновости: Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию / 17 декабря