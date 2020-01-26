Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин. Эту информацию подтвердили «Новой газете» в храме.

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — приводит «Интерфакс» слова одного из прихожан.

Чаплину был 51 год.

В декабре 2016 года Всеволод Чаплин был уволен с поста руководителя синодального отдела по взаимодействиям Церкви и общества. До этого он выступил с около громких заявлений: в том числе он подверг критике патриарха, обвинил РПЦ в излишнем бюрократизме и начал собирать подписи за выборность священников.

Тогда же The Insider опубликовал интервью с протоиереем, в котором он рассказал о цензуре, о внутрицерковной бюрократии и о том, каких именно чиновников должна критиковать РПЦ: Чаплин: «Власть сегодня у тех, кто формулирует идеи, а не у тех, кто пытается заставить других замолчать».

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