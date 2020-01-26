Мнение: Раком поставили… А потом и креветкой положат?

Игорь Драко

25.01.20

Про то, кого конкретно вынудили принять такую позу, в белорусском сегменте интернета сказано достаточно, потому не будем упражняться в злорадстве.

Скажем кратко: поделом.

Ну, просто нельзя быть, простите, столь борзым, когда у тебя нет ни силы, ни правовых оснований, ни, еще раз простите, ума, чтобы обеспечить свое благополучие посредством такого поведения.

Сказку про золотую рыбку небось все «поставленные раком» знают. Хочешь новое корыто – получи. Хочешь новую избу – вот тебе изба. Хочешь быть знатного рода – хорошо, будешь. Но чтобы рыбка – золотая и способная к волшебству – была у тебя на посылках… Наглость запредельная!…

Вы, сегодня «раком поставленные», и вправду полагали, что рыбка будет до своей смерти ваши «хотелки» удовлетворять? А если она бессмертная, то ей что, вообще от вас, ненасытных, никогда не избавиться?

Да, рыбка, она терпеливая, и вы вполне могли бы и дальше пользоваться этим, если бы остановились на «дворянке столбовой» или даже на «суверенитете и независимости», но вы не удержались, решили, что имеете компетенции претендовать на должность «владычицы морской», управляющей рыбкой. Однако как раз по той причине, что соответствующих компетенций у вас нет, не было и быть не может, вы занялись единственным доступным вам делом: реэкспортом/контрабандой креветок.

По моему скромному мнению, именно «белорусская креветка», ставшая символом того, что Беларусь в санкционной борьбе РФ и Запада занимает сторону последнего, привела к нынешнему положению дел. Вы, не умеющие играть в большую политику и двадцать лет охраняемые от ее жестких и порой жестоких правил Россией, сделали ход против союзника, за который теперь вам прилетает или, если уж следовать нашей морской тематике, приплывает «ответка».

Вы, не умеющие играть в большую политику и сегодня «стоящие раком», думали, что некий объединенный Запад после «Крымнаш» заставит «золотую рыбку» согласиться на выплату репараций не только ему, но и вам, успевшим перебежать на его сторону.

Облом случился… И даже интервенции и аншлюса не дождались, коварство Кремля безгранично

И сколько вы заработали на этой санкционке? Гроши ведь, если сравнивать с преференциями, которые предлагает Россия. И что теперь? Раком стоите. Ой, смотрите, будете продолжать в таком же духе, как бы не пришлось креветкой лечь.

Нам, гражданам Беларуси, такой ваш вид совсем не нравится. Так что давайте-ка выпрямляйтесь, не бабы же в огороде, а какие-никакие политики.

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