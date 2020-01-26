Три британских офшора решили передавать ФНС данные об активах россиян, хотя Россия исключила их из списка партнеров

13.1.2020

Три британских офшора — острова Мэн, Джерси и Гернси — планируют в 2020 году уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ о счетах и активах россиян, хотя ведомство удалило эти территории из списка партнеров, с которыми автоматически обменивается финансовой информацией.

По данным РБК, РФ по-прежнему указана в обновленной 31 декабря версии списка для автообмена с островом Мэн за отчетный период как 2019-го, так и 2020 года. РФ также осталась в последней версии списка Гернси и за 2019 год, и за 2020-й. Джерси еще не опубликовал свой список, но РФ числится в предварительном перечне стран для автообмена, обновленном 1 января.

Наличие островов Мэн, Гернси и Джерси в списке участников автообмена принципиально не только для выявления налоговых нарушений, но и с точки зрения валютного контроля, отмечает издание. С 1 января 2020 года россиянам со счетами за рубежом разрешено зачислять средства от нерезидентов напрямую на счета физлиц в иностранных банках, но эти банки должны находиться в странах-участницах автообмена, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На россиян с активами в исключенных из списка офшорах эта льгота не распространяется.

В марте 2019 года Великобритания в одностороннем порядке исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми ведется автоматический обмен финансовой информацией. РФ исключила из своих списков Британию, Мэн, Джерси, Гернси, а также Литву. В российской налоговой службе заявили, что основанием для этого стала стала «имеющаяся у ФНС информация».

Если британские офшоры действительно передадут РФ финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран. «Перечень может быть пересмотрен в случае осуществления компетентными органами этих стран своих договорных обязательств в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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