Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг «шутки» чиновника

Партия «Единая Россия» изучит «шутку» главы республики на ближайшем заседании в понедельник.
Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса назвала монтажом и ерундой скандальный инцидент с участием чиновника, который произошел во время передачи сотрудникам МЧС новой спасательной техники, в том числе пожарных машин.
Игнатьев поднял ключи вверх, а майор МЧС был вынужден подпрыгивать, чтобы достать их. В местном МЧС сочли это дружеской шуткой, но в обществе и в руководстве «Единой России» эпизод вызвал глубокое недовольство.
По словам жены чиновника, видеозапись в соцсетях выложили, подмонтировав таким образом, чтобы выставить Игнатьева в дурном свете.
«Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка», – уверена Лариса Игнатьева.
По словам женщины, ее муж давно знаком с офицером МЧС, и всё произошедшее было сознательной дружеской шуткой.
«Он что, присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину», – сказала Игнатьева.
Широкий негативный резонанс в соцсетях и в прессе начался после видео, на котором чиновник дразнит ключами спасателя. Глава МЧС Евгений Зиничев осудил поведение Игнатьева и назвал его недопустимым.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия изучит «шутку» Игнатьева на ближайшем заседании в понедельник. Глава региона может поплатиться как члентвом в партии, так и руководящей должностью.
Напомним, что ранее Михаил Игнатьев призывал «мочить» журналистов и блогеров, которые неодобрительно отзываются о властях. После разгоревшегося скандала чиновник извинился и заявил, что он человек с доброй душой.
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