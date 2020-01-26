Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

СМИ сообщили о скоропостижной смерти священника.

В воскресенье, 26 января, СМИ сообщили о кончине знаменитого отца Всеволода Чаплина, протоиерея, занимавшего с 2009 по 2015 год пост Председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата.

Чаплин умер на 52 году жизни. Как сообщают прихожане его храма, церкви Феодора Студита, смерть наступила внезапно, после окончания службы. Чаплин сидел на лавочке и вдруг упал.

Через 15 минут прибыла вызванная скорая помощь, но отец Всеволод был уже мертв.

В пресс-службе московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот уже подтвердили факт смерти Всеволода Чаплина.

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