На борту самолета в Иране произошел пожар

На борту самолета, выполнявшего рейс на внутренних линиях в Иране, возник пожар, информирует иракский телеканал Al Sumaria.

По его данным, лайнер загорелся в воздухе через несколько минут после взлета из аэропорта административного центра провинции Голестан, города Горган, расположенного на севере Ирана, передает ТАСС.

Самолет вернулся в аэропорт вылета.

Лайнер планировал совершить регулярный рейс из Горгана в иранскую столицу.

О последствиях пожара и других подробностях инцидента не сообщается.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. 21 января власти Ирана признали, что в самолет попали две ракеты.





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