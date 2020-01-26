В Петербурге разыскивают каршеринговый автомобиль с трупом в багажнике

26.01.2020, 17:30, Разное

В Санкт-Петербурге местные жители обратились в полицию с сообщением о том, что неизвестные положили в багажник каршерингового авто окровавленный труп мужчины, а затем скрылись в неизвестном направлении. Информацию на данный момент проверяют, авто находится в розыске.
В Петербурге правоохранители проверяют поступившую информацию о каршеринговом автомобиле, в багажнике которого может находиться похищенный человек, либо его труп. Как рассказали очевидцы, сегодня утром на улице Кржижановского четверо мужчин вытащили из парадной жилого дома окровавленное тело мужчины.

Местные жители отметили, что тело неизвестные положили в багажник каршерингового автомобиля марки Renault. Подробности произошедшего инцидента устанавливает полиция, начат поиск возможных подозреваемых и автомобиля.



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