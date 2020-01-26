Ирак: ас-Садр отказал демонстрантам в поддержке

Иракские силы безопасности в воскресенье применили боевые патроны против демонстрантов. Сообщения об этом пришли из Багдада и Нассирии – города, расположенного на юге страны.

Известный иракский религиозный деятель Муктада ас-Садр в субботу отказал в поддержке участникам манифестаций, продолжающихся уже четыре месяца и угрожающим стабильности в стране. В течение нескольких часов после этого приверженцы ас-Садра, ранее принадлежавшие к наиболее активным сторонникам протестных выступлений, свернули свои палатки и покинули лагеря демонстрантов.

Участники протестов призывают к смене руководства в стране, созданию новых рабочих мест, улучшению системы здравоохранения, а также мерам по борьбе с коррупцией и бедностью.

По мнению участников протестов, после того, как ас-Садр отказал им в поддержке, существующие в Ираке вооруженные формирования и силы безопасности могут атаковать демонстрантов.

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