Умер Всеволод Чаплин

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Последнее: 26 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter, что отправляется в Китай в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. «Я еду в Пекин, чтобы встретиться с правительством и экспертами в области здравоохранения, занимающимися коронавирусом. Мои коллеги из ВОЗ и я хотели бы понять последние события и укрепить наше сотрудничество с Китаем в обеспечении […]
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