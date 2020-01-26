Эксперты рассказали, признаком каких заболеваний может быть приступ тошноты

Зачастую люди чувствуют тошноту после переедания или, напротив, от голода, при отравлениях и в ряде других случаев. Эксперты в области медицины и здоровья рассказали, что подобные спазмы желудка, появляющиеся часто и длящиеся долго, могут указывать на серьёзные проблемы с организмом и развитие болезней.

Многие люди испытывают тошноту во время езды в авто, на аттракционах или в самолёте. О таком «укачивании» человек чаще всего знает, поэтому готовится заранее к поездке, принимая специальные препараты, но даже без них приступ несложно купировать при помощи резких запахов нашатыря или мятных капель. Может быть тошнота признаком перенесённого стресса и, соответственно, выброса в кровь адреналина, что снимается успокоительными таблетками или настойками. Сложнее избавиться от данного симптома при отравлении и попадании в желудок токсинов. В этом случае человеку нужно вызвать рвоту, поставить клизму, принять сорбенты и в дальнейшем ещё некоторое время придерживаться диетического питания.

Кроме того, по словам экспертов, тошнота иногда является признаком роста доброкачественного или злокачественного новообразования, чаще всего в желудке. В такой ситуации требуется медицинское обследование и эффективно выбранное специалистами лечение. Данный симптом сопровождает заболевания ЖКТ – гастрит, язву, аппендицит, энтерит и другие. Избавиться от тошноты можно только после проведённого курса лечения.

Возникающий резко и без явных причин симптом нередко является «предвестником» инфаркта, сопровождаясь болевыми ощущениями в области грудной клетки, что означает необходимость срочного обращения к врачам. В случае, когда тошнота возникает после усиленных физических упражнений или тяжёлой работы, рекомендуется прекратить предыдущие действия и полежать некоторое время спокойно. Если же приступы возникают вследствие роста опухолей головного мозга, ишемического или геморрагического инсульта, то избавление придёт лишь после излечения основной болезни.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 26 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter, что отправляется в Китай в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. «Я еду в Пекин, чтобы встретиться с правительством и экспертами в области здравоохранения, занимающимися коронавирусом. Мои коллеги из ВОЗ и я хотели бы понять последние события и укрепить наше сотрудничество с Китаем в обеспечении […]