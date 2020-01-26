Раскрыты детали задуманной Трампом «сделки века»

Американский президент Дональд Трамп собирается объявить, что срок для подготовки к реализации «сделки века» займет четыре года. В этот период для Палестины, скажет хозяин Белого дома, «будут открыты двери», информирует издание «Едиот Ахронот».

«Президент США Дональд Трамп намерен дать срок для подготовки к реализации плана длительностью четыре года, в который будет еще открыта дверь для палестинцев, которые продолжают отказываться от программы», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

Издание сообщает, что в этот период Израиль сможет строить жилье в рамках уже существующих проектов в еврейских поселениях, но не сможет «расширяться за пределы нынешних границ».

Ранее Трамп заявил, что собирается огласить план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

«Сделкой века» называют план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа с деталями неоднократно откладывали. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трех лет назад.

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