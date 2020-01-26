Мнение: Про «уход Суркова»

Сообщают об оставке/"уходе с госслужбы" Суркова.

По версии связанного с Сурковым Чеснакова, Сурков собрался "заниматься медитацией в связи с сменой политики на украинском направлении".

По версии Пескова, никакой смены политики на украинском направлении нет, а указа про его отставку не было.

На что Чеснаков заявляет, что Сурков ему лично сказал, что он уходит безотносительно того, когда будет подписан указ.

Ожидается, что если все это подтвердится, то курировать ДНР и ЛНР уже более системно будет Козак, который ранее занимался рядом экономических вопросов связанных с республиками, в то время как политический блок и "минские соглашения" были отданы на откуп Суркову. Армия и спецслужбы в республиках имели понятное дело каких кураторов. Так что говорить о том, что с уходом Суркова меняются кураторы ЛДНР не совсем верно, силовики никуда не делись, а с учетом прихода Козака в АП РФ, то "АПшечка" как и ранее будет держать руку на пульсе, просто немного с другими персоналиями (вполне понятно, что с уходом Суркова, могут последовать и изменениях в самих республиках персонального характера, которые ожидались еще во время недавней волны слухов о том, что Суркова заменят на Бабича).

Как представляется, в судьбе Донбасса это поменяет не так, чтобы очень много. Сама логика войны обусловила необратимость ухода Донбасса из состава Украины и смена одного из кураторов Донбасского вопроса вряд ли что-то в этом может изменить. Организационные и экономические процессы связанные с интеграцией в РФ на текущий момент таковы, что развернуть их на 180% градусов назад будет уже невозможно. Паста в тюбик обратно никак уже не попадет. Поэтому раздача паспортов будет продолжатся, привязка ЛДНР к российской экономике будет усиливаться, юридическое поле будет все более походить на российское, и все это под аккомпанемент сообщений об очередном нарушении минских соглашений и обстрелах Зайцево, Коминтерново и т.д.

Касательно самого Суркова, то он был одним из архитекторов/исполнителей в деле создания ЛДНР в том виде, в котором они были созданы (вместо реализации проекта Большой/Малой Новороссии), когда республики формировались под заморозку конфликта с последующей "приднестровизацией", которой так и не случилось (о чем писал еще в июне 2014 года), посколько США и их киевские марионетки торпедировали любые попытки заморозить конфлит для недопущения реализации планов Москвы, что было достаточно наглядно видно по многочисленным бессмысленным перемириям, тупику Минских соглашений и говорильне в Нормандском формате, в то время, как США демонстративно игнорировали вопросы урегулирования.

Поэтому по мере исчерпания активных вариантов военно-политического характера и очевидной сомнительности проектов вроде Комитета Спасения Украины, поисков "пророссийскости" в Бойко и Медведчуке, на первый план в вопросах российской политики вышли другие ТВД, ближневосточный, а с недавних пор и африканский, в том числе и потому, что там куда как больше пространства для маневра (военного, дипломатического, экономического), нежели чем на Донбассе и на Украине, где в феврале мы отметим 5-летие минского тупика.

Разумеется, на фоне амбиций весны 2014 года, искомый результат оказался неудовлетворительным — заморозить конфликт не удалось, а система управления выстроенная в ЛДНР оказалась неэффективной, особенно с экономической точки зрения, что обуславливает дотационный характер существования народных республик, что не удивительно, с учетом бесконечной позиционной войны, которая стоит жизней и денег. Сформировавшийся к 2015 году горячий конфликт у границ РФ был достаточно умело переведен американцами в самоподдерживающееся состояние (при минимальных собственных расходах они ведут его в первую очередь за счет самой Украины), которое служит достаточно стабильным гарантом того, что отношения между РФ и ЕС будут отравлены на долгие годы, а взаимные санкции за Донбасс и Крым, будут ослаблять РФ и ЕС. Разумеется, вряд ли к такой ситуации стремились в 2014 году, но имеем то что имеем.

Можно конечно гадать, что там с Сурковым произошло — действительно поменялись подходы на украинском направлении, проиграл аппаратную борьбу, прилетели последствия за брожения в Абхазии, силовики прижали и т.д. и т.п. Посмотрим, когда выйдет официальный указ и официальные же комментарии.

При этом есть вариант, что слухи об отставке распространяет сам Сурков, чтобы добиться укрепления своего положения через прямую апелляцию к Путину, как это к примеру делал недавно Гончарук на Украине. Ну и стоит также напомнить, что Сурков один раз уже уходил, чтобы потом вернуться (хотя в СК РФ тогда уже потирали руки в предвкушении), так что не спешите его хоронить.

Сам я никогда не являлся поклонником деятельности Суркова, так что по поводу его ухода совершенно не расстроился. Его таланты в сфере иммитационной деятельности как правило имели и имеют негативные долгосрочные последствия, что не раз проявлялось и на Донбассе, и в том период, когда он рулил внутренней политикой.

Источник: Colonel Cassad

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