«Вижу пример Зеленского и Вакарчука». Сенцов заявил, что пока не намерен заниматься политикой

Украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов не намерен заниматься политикой. Об этом он сказал в интервью ZN.UA, вторая часть которого вышла 25 января.
«Нет. Потому что я вижу пример [президента Украины Владимира] Зеленского, который прыгнул на эту сковородку и которому очень тяжело. Я вижу пример [лидера группы «Океан Ельзи» нардепа от «Голоса» Святослава] Вакарчука, искренне пытающегося вникнуть во все это и разобраться. Но политика – грязное болото. И чтобы в него прыгнуть, нужно иметь очень сильную мотивацию», – сказал режиссер.
По словам Сенцова, политика его сейчас не интересует.
«Есть вещи, которые мне интересны, и я их делаю. Есть вещи, которые мне неинтересны, и поэтому я ими не занимаюсь. Я не иду в политику, потому что мне это сейчас неинтересно. Я не вижу сейчас в этом смысла для себя. Я занимаюсь общественной работой. Вообще, я сегодня максимально свободный человек. Даже ГО (общественными организациями. – «ГОРДОН») не захотел себя на данном этапе привязывать. Как будет дальше, я не знаю», – сказал он.
Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.
14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил. 5 октября Сенцов сообщил, что в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями во внутренних органах его планировали кормить принудительно, поэтому он вынужден прекратить голодовку.
7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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