В Украине не зафиксировано случаев заражения китайским коронавирусом – Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и ее заместитель Виктор Ляшко сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации с распространением коронавируса 2019-nCoV из Китая и мероприятиях, которые предпринимает Минздрав, информирует пресс-служба главы государства.

В частности, Скалецкая сказала, что пока в Украине не зафиксировано случаев заражения 2019-nCoV. У пациентов с подозрением на инфицирование коронавирусом был «обычный грипп», сообщила она.

Ляшко заверил, что украинские врачи готовы лечить пацинетов с новым вирусом.

«Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания», – сказал он.

Скалецкая добавила, что Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, а также служб, ответственных за пересечение границы.

«Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системах для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневная», – сказала она.

Также Ляшко рассказал, что из-за наличия инкубационного периода у заболевания семейных врачей проинструктировали, как вести мониторинг и вовремя реагировать на заболевание.

Зеленский заявил о необходимости больше информировать общество и предложил укомплектовать в аэропорту «Борисполь» медицинский штаб или временную службу.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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