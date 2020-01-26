Израильтянка, осужденная в России на 7,5 лет за наркотики, попросила помилования у Путина

Гражданка Израиля Наама Иссахар обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. В октябре 2019 года российский суд приговорил Иссахар к 7,5 годам тюремного заключения за хранение и контрабанду наркотиков.

Накануне ее адвокаты из Pen & Paper общались с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, который заявил, что для помилования необходимо личное обращение девушки к Путину.

«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», – говорится в заявлении коллегии адвокатов.

Российские таможенники задержали 25-летнюю Иссахар 9 апреля в аэропорту Москвы с 9,6 граммами гашиша в багаже – их унюхала служебная собака. Девушка летела транзитным рейсом из Дели в Тель-Авив с остановкой в Москве. Она признала, что в ее багаже действительно находится наркотик, но не признала обвинение в контрабанде.

Вещество находилось в рюкзаке девушки, который она сдала в багаж. Во время пересадки в Москве, как позже написали представители «Аэрофлота», у Иссахар физически не было возможности получить доступ к багажу.

Девушку сразу же поместили в СИЗО. Прокуратура запрашивала для нее 8 лет лишения свободы, но по данным статьям ей могло грозить до 10 лет.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что приговор девушке «несоразмерно строгий». Официально в Израиле декриминализировали употребление марихуаны в личных целях с 2019 года. С 1994 года в Израиле разрешено употреблять марихуану с разрешения врача людям, страдающим онкологическими заболеваниями, болезнью Паркинсона, рассеянного склероза, болезни Крона и хронических болей.

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