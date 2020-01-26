В Санкт-Петербурге задержали участников одиночных пикетов против изменения Конституции

Полиция на короткое задержала нескольких участников одиночных пикетов, которые выступали против изменения Конституции. Среди задержанных – координатор «Левого фронта» Евгений Козлов, который стоял с фотографией президента России Владимира Путина и подписью «Кащей бессменный».
На акции также задержали активистку Марию Малышеву, стоявшую с плакатом «Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба».
Владимир Путин 15 января официально начал процедуру транзита власти в России – в ходе послания Федеральному Собранию он предложил несколько поправок в Конституцию страны, которые могут значительно изменить структуру управления государством. В послании Путин говорил о необходимости передать часть полномочий президента другим органам – в том числе Госдуме и Государственному совету.
Однако проект поправок, который был внесен в нижнюю палату парламента спустя пять дней, указывает скорее на дальнейшее усиление президентской власти. При этом, какое место в новой системе отведено самому Владимиру Путину, по-прежнему непонятно.
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