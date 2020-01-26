В Санкт-Петербурге задержали участников одиночных пикетов против изменения Конституции

Полиция на короткое задержала нескольких участников одиночных пикетов, которые выступали против изменения Конституции. Среди задержанных – координатор «Левого фронта» Евгений Козлов, который стоял с фотографией президента России Владимира Путина и подписью «Кащей бессменный».

На акции также задержали активистку Марию Малышеву, стоявшую с плакатом «Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба».

Владимир Путин 15 января официально начал процедуру транзита власти в России – в ходе послания Федеральному Собранию он предложил несколько поправок в Конституцию страны, которые могут значительно изменить структуру управления государством. В послании Путин говорил о необходимости передать часть полномочий президента другим органам – в том числе Госдуме и Государственному совету.

Однако проект поправок, который был внесен в нижнюю палату парламента спустя пять дней, указывает скорее на дальнейшее усиление президентской власти. При этом, какое место в новой системе отведено самому Владимиру Путину, по-прежнему непонятно.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 26 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter, что отправляется в Китай в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. «Я еду в Пекин, чтобы встретиться с правительством и экспертами в области здравоохранения, занимающимися коронавирусом. Мои коллеги из ВОЗ и я хотели бы понять последние события и укрепить наше сотрудничество с Китаем в обеспечении […]