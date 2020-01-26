В мире: Почему НАТО не сможет скопировать русскую концепцию A2/AD

Вашингтон вновь недоволен тем, что Москва успешно использует концепцию A2/AD, превращающую Калининград и Крым в береговые крепости, которые ограничивают деятельность восточного фланга НАТО. При этом США рекомендуют своим союзникам в Европе взять пример с РФ и выстроить аналогичную систему обороны. Но удастся ли им это сделать?

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго в интервью Defense Writers Group заявил, что союзникам Вашингтона для укрепления обороноспособности в условиях ограниченности ресурсов следует брать пример с России.

«Если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD и обзаводитесь подобными системами. Умными минами. Противокорабельными крылатыми ракетами. Береговыми РЛС, которые будут работать в связке», – процитировало в воскресенье адмирала Фогго агентство «РИА Новости».

Напомним, концепция A2/AD (от английского anti-access and area denial – ограничение и воспрещение доступа и маневра) подразумевает сдерживание противника путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность. То есть, речь идет о защитной зоне, в которую войска альянса не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба.

С точки зрения Вашингтона и Брюсселя, российскими зонами A2/AD являются Калининград и Мурманск, Севастополь и Новороссийск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский, Москва, авиабаза «Хмеймим» в Сирии, и некоторые другие населенные пункты. При этом к системам A2/AD в НАТО традиционно относят ЗРК С-300 и С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер».

Все это вынуждает НАТО разрабатывать методику ведения военных действий в условиях российской зоны ограничения доступа. Правда, пока безуспешно.

При этом сам Джеймс Фогго обеспокоен концепцией A2/AD далеко не первый год. Например, в 2016 году газета ВЗГЛЯД уже анализировала размышления адмирала и писала о том, что после превращения Калининграда и Крыма в «береговые крепости» Восточная Балтика и значительная часть Черного моря фактически потеряны для западных военно-морских флотов.

«В таких условиях можно ежегодно проводить с десяток подобных учений, привлекая хоть финнов, хоть шведов, хоть боевых тюленей – все отработки попыток десанта будут сизифовым трудом, наподобие древней военно-морской формы глумления над новичками – заставлять точить якорь. Ни один десантный корабль к берегу даже не приблизится», – отмечало тогда издание.

Однако теперь американский адмирал хочет не только противодействовать российской оборонной концепции, но и скопировать ее для европейских союзников.

«Американцы действительно работают над противодействием данной концепции. Например, в Европе сейчас идет работа в рамках программы PESCO над совершенствованием логистики, чтобы в случае чего – Штаты могли быстро и безопасно перебрасывать американские вооруженные силы к нашим границам», – сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Сейчас ведется восстановление старых баз, насыщение их средствами береговой и противовоздушной обороны. И в западных СМИ часто пишут о том, что эти силы необходимо объединить в одну систему, работающую как единое целое», – добавил эксперт.

Если же говорить о технической реализации проекта, то у стран НАТО «действительно нет аналогов «Искандера» и «Бастиона», не говоря уже про С-400», продолжил Леонков.

«В вопросах береговой и противокорабельной защиты американцы хромают на обе ноги. Они только сейчас переходят к созданию ракет, нивелирующих уязвимость авианосцев. Сейчас эта проблема решается так: они заправляют свои истребители, которые должны долетать до мест расположения комплексов «противника», и в рамках удаленного воздушного боя по ним должны наноситься удары», – отметил собеседник. «Потому с технической точки зрения американцы пока неспособны построить в Европе свои системы A2/AD. Но они работают над этим», – добавил Леонков.

В то же время главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко счел призыв адмирала Фогго очередной попыткой навязать Европе закупку американского оружия.

«Речь идет прежде всего о ЗРК «Patriot». Но опыт неудачного обеспечения противовоздушной обороны Саудовской Аравии и некоторых других стран показывает, что эти комплексы слишком ненадежны. Особенно это касается перехвата малоразмерных ракет и беспилотников», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

«С другой стороны – американцы в очередной раз признают, что РФ эффективно выстраивает свою оборону. Сюда, кстати, относятся не только комплексы С-400, «Бастион» и «Искандер», но и различные модификации систем «Тор», – добавил собеседник.

При этом эксперты уверены: РФ удается реализовать концепцию A2/AD из-за того, что наши разработчики не просто так придумывают новые комплексы, а создают их с тем умыслом, чтобы они были включены в единую эшелонированную систему обороны. Сюда же относится автоматизированная система управления этими комплексами.

«То есть

наши зоны A2/AD складываются кирпичик к кирпичику,

парируя угрозы со стороны систем ПРО, авианосных ударных группировок и сосредоточенной на сухопутных театрах военных действий техники», – подчеркнул Леонков.

Коротченко, в свою очередь, привел в пример принцип обороны российской базы «Хмеймим» в Сирии, которую американцы также относят к зоне A2/AD. «В наших системах ПВО соблюдается принцип эшелонированной обороны. Потому каждый комплекс в пределах своих тактико-технических характеристик решает определенные боевые задачи. Сюда относятся С-400 и С-300В4 – это системы большой дальности; средней дальности – это «Бук М2» и «Бук М3»; а малой дальности – это «Тор М2» различных модификаций. В случае с Европой к этому добавляются «Бастионы» и «Искандеры», – отметил эксперт.

«У американцев же в сегменте средней и малой дальности нет эффективных комплексов ПВО, а «Patriot» – это уже средняя и большая дальность. Потому не зря Греция в свое время закупила у РФ системы «Тор». Еще есть пример Турции, которая закупила системы С-400 и присматривается к «Тор М2». Но другие, более зависимые страны НАТО технически бессильны решить эту задачу. А навязанные им «Patriot» проблему тоже не решат», – резюмировал Коротченко.

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