DJ Smash, цветы и фейерверк: Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец отпраздновала 30-летний юбилей

Одна из самых ярких экс-участниц скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец 14 января отметила 30-летний юбилей. День рождения вместе с супругом Антоном Гусевым она отпраздновала за границей, а по возвращении в Москву устроила шумную вечеринку для родных и друзей, которых развлекал DJ Smash, а в завершение праздника был устроен фейерверк.

По сложившейся традиции Виктория Романец отмечает день рождения далеко за пределами России. В этом году вместе с Антоном Гусевым она улетела в Сингапур, где пара отдохнула в роскошном дорогом отеле. Через несколько дней уже в Москве Романец устроила в честь юбилея вечеринку, пригласив некоторых экс-участников «Дом-2», с которыми продолжает общение, мать, сестру и близких друзей.

Прошло праздничное мероприятие в столичном ресторане «Чайка». В роли ведущей выступила Маша Малиновская, а развлекали приглашённых DJ Smash и «неведомые существа» в зеркальных нарядах.

В ходе вечеринки Виктория Романец демонстрировала гостям два платья. Первое – из ткани золотистого цвета, второе – зелёное, ассиметричного кроя. Именинница получила множество презентов и просто море цветов, а в течение всего вечера получала комплименты не только от Антона Гусева, но и от гостей-мужчин. Завершилось празднование традиционным фейерверком, «распустившимся» на противоположном берегу Москва-реки.

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